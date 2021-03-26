Актриса Эмма Стоун родила первенца

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Звезда фильма «Ла-Ла Ленд», американская актриса Эмма Стоун впервые стала мамой. Об этом сообщило издание TMZ.

Известно, что 32-летняя обладательница «Оскара» родила первенца еще 13 марта. Сама звездная мама до сих пор никак не прокомментировала этот факт. Также общественности пока не известен пол ребенка.

О том, что актриса вышла замуж за комика и режиссера Дейва Маккери и беременна, стало известно еще в сентябре.

Из-за пандемии паре пришлось откладывать свадьбу. В итоге торжество прошло без пышной церемонии.

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