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Более 30 человек погибли при столкновении двух поездов в Египте
Фото: Telegram / РИА Новости

Более 30 человек погибли при столкновении двух поездов в Египте

Анастасия Волоснова

Происшествия

При столкновении двух пассажирских поездов в Египте погибли 32 человека. Об этом говорится в заявлении представителя Минздрава страны Халеда Мугахеда.

Инцидент произошел в пятницу, 26 марта, в городе Тахта провинции Сохаг. В результате аварии 32 человека погибли, еще 66 пострадали.

На место аварии выехал министр здравоохранения страны Хала Зайд, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, причиной столкновения стала резкая остановка одного из поездов из-за действий неустановленных лиц.

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