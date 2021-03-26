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Подмосковные сыровары рассказали, почему России не нужен итальянский пармезан
Фото: pixabay.com

Подмосковные сыровары рассказали, почему России не нужен итальянский пармезан

Елена Фролова

Общество

Италия поняла, что может потерять рынок, поэтому пытается отыграть назад запрет на поставки пармезана в Россию. Тем временем Подмосковье оказалось на первом месте по производству сыра. Об этом рассказал председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

— Специально очень хитрым итальянцам подмосковные сыровары объясняют: лактозы не будет в любом твердом и полутвердом сыре, что пролежал в погребе более шести недель. Естественным образом бактерии скушали весь молочный сахар, и сыр стал безлактозным. Поэтому это объяснение не принимается, — отметил Олег Сирота.

По его мнению, пармезан, или, другими словами, супертвердый сыр, — это единственная ниша, которую осталось завоевать России. Эксперт подчеркнул, что это сложная задача, так как надо построить специальные погреба и отладить технологию.

— Этот долгий процесс может занимать годы. Нам для этого может понадобиться еще пять-семь лет, — добавил Олег Сирота.

При этом он пояснил, что никакой «технической ошибки», о которой заявил посол Италии, не может быть, отметил телеканал «360». Тем временем владелец сыроварни Вячеслав Ковтун заявил, что уже шесть лет занимается собственным делом.

— Я могу сказать огромное спасибо итальянцам и французам за те санкции, которые они ввели против нас. Семь лет назад у нас началось бурное развитие сельского хозяйства и сыроварения, — подчеркнул Вячеслав Ковтун.

В 2019 году его производство оказалось лучшим в изготовлении твердых сыров на международной выставке в Италии. Это была первая золотая медаль отечественных производителей за 36 лет.

Читайте также: Посол Италии попросил разрешения на ввоз санкционного пармезана в Россию

Италияпроизводство сыровпармезан
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