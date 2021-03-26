Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы шесть признаков рака крови у детей
Фото: pixabay.com

Названы шесть признаков рака крови у детей

Полина Долганова

Здоровье

Кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал возможные причины возникновения рака крови у маленьких детей и перечислил первые симптомы заболевания.

По мнению эксперта, онкологические заболевания часто провоцируют некоторые генетические факторы, аномалии в развитии и влияние на организм неблагоприятных условий окружающей среды.

Специалист отметил, что наличие у детей таких заболеваний зависит от здоровья матери.

— К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности, — уточнил Мяснянкин в беседе с 5-tv.ru.

Также врач перечислил ряд тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание, если родитель обеспокоен здоровьем своего ребенка.

К таким сигналам относятся утомляемость, снижение аппетита, плаксивость, потеря веса, бледные покровы кожи, а также невнимательность.

Ранее онколог перечислил основные признаки рака кишечника.

Читайте также: Провоцирующее рак вещество обнаружили в санитайзерах

ракрак кровиздоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте