Названы шесть признаков рака крови у детей

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Кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин назвал возможные причины возникновения рака крови у маленьких детей и перечислил первые симптомы заболевания.

По мнению эксперта, онкологические заболевания часто провоцируют некоторые генетические факторы, аномалии в развитии и влияние на организм неблагоприятных условий окружающей среды.

Специалист отметил, что наличие у детей таких заболеваний зависит от здоровья матери.

— К возможным факторам относят курение и употребление алкоголя во время беременности, родовые травмы, хронические воспаления мочеполовой системы во время беременности, — уточнил Мяснянкин в беседе с 5-tv.ru.

Также врач перечислил ряд тревожных сигналов, на которые стоит обратить внимание, если родитель обеспокоен здоровьем своего ребенка.

К таким сигналам относятся утомляемость, снижение аппетита, плаксивость, потеря веса, бледные покровы кожи, а также невнимательность.

Ранее онколог перечислил основные признаки рака кишечника.

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