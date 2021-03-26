Крупный производитель мототехники собирается увеличить локализацию комплектующих

Фото: pixabay.com

Повысить локализацию комплектующих собирается один из крупнейших производителей снегоходов и квадроциклов. В настоящий момент она составляет порядка 70 процентов. Об этом сообщил генеральный директор производства «Веломоторс» Юрий Начевкин.

— У нас локализация на данный момент находится на уровне 60–70 процентов. В дальнейшем мы будем увеличивать этот показатель, — отметил Юрий Начевкин.

Он уточнил, что если не придет хотя бы один из заказываемых элементов, то машина собрана не будет. Например, карбюратор доставляют из Японии, а усилители руля — из Канады. По словам директора, с инженерной точки зрения предприятие имеет возможность довести локализацию производства деталей до ста процентов, но тогда цена готовой продукции значительно увеличится, отмечает РИАМО.

Он также добавил, что мировые производители доставляют свою продукцию практически в каждую страну. Если же начать делать копии их товаров, то это потребует значительных капиталовложений.

Читайте также: Эксперт объяснил рост цен на снегоходы и квадроциклы