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Врачи объяснили, какая еда ускорит формирование иммунитета против коронавируса
Фото: pixabay.com/ru

Врачи объяснили, какая еда ускорит формирование иммунитета против коронавируса

Виктория Федотова

Здоровье

Доктор наук и телеведущая Елена Малышева объяснила, какая еда ускорит формирование иммунитета против коронавируса. Она объяснила, что не следует есть продукты, мешающие формироваться иммунитету после вакцинации, а нужно есть, наоборот, те, которые помогают.

— Что нужно сделать, чтобы после прививки антитела выработались в организме? Управляют всем Т-лимфоциты. Если они видят коронавирус или вакцину, они дают сигнал В-клеткам, что нужно продуцировать антитела, — заявила Малышева.

По словам ее коллеги, врача-иммунолога Андрея Продеуса, если в организме человека нехватка витаминов D и Е, то его ответ на вакцинацию в несколько раз хуже.

Поэтому ускорит формирование иммунитета после прививки потребление печени трески, которая содержит витамин D. Наиболее богатый витамином Е продукт — масло зародышей пшеницы.

Видео опубликовано на YouTube.

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иммунитетполезная едаЕлена Малышева
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