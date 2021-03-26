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Крышу исторического здания отремонтируют в районе Сокольники
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Крышу исторического здания отремонтируют в районе Сокольники

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Колодезная улица, 7к2 Карта всех событий

В районе Сокольники в 2021 году отремонтируют крышу исторического здания. Работы пройдут в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта.

Объект находится по адресу Колодезная улица, дом 7, корпус 2. Дом построили в 1927 году по проекту советских архитекторов Михаила Мотылева и Анатолия Жукова. Здесь планируется полностью поменять покрытие скатных кровель обоих домов и починить систему водостока.

Во время ремонта крыши рабочие проведут демонтаж всего старого покрытия, а затем сделают новую кровлю. Также специалисты утеплят чердачные перекрытия. В случае необходимости они заменят обрешетку, стропила и мауэрлат. Все деревянные конструкции обработают огнебиозащитными составами. Рабочие поменяют люки, а также выходы на чердак и крышу, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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