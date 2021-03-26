Экипажи Московского авиацентра не зафиксировали угрозы подтоплений в ТиНАО

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

Россия, Москва, поселение Кленовское, село Кленово Карта всех событий

Экипажи Московского авиацентра (МАЦ) ежедневно облетают территорию протяженностью свыше 120 километров для мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что за три недели мониторинга обстановка изменилась незначительно. Специалисты следят за ситуацией в таких населенных пунктах, как Кленово, Рогово, Остафьево и Красная Пахра. Динамика таяния люда остается минимальной. Угрозы подтоплений с воздуха не наблюдается.

Данные воздушной разведки передаются оперативным дежурным.

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