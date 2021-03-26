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Народный календарь. Почему опасно смотреть в зеркало 27 марта
Фото: pexels.com /Andrea Piacquadio

Народный календарь. Почему опасно смотреть в зеркало 27 марта

Василий Плиткин

Общество

Эта суббота, 27 марта, в народном календаре получила название Венедиктов день, Федор-скотник. Православные христиане вспоминают преподобного Венедикта Нурсийского и отмечают день Федоровской иконы Божией матери.

Люди верили, что в этот день нельзя смотреть в зеркала, чтобы с человеком не приключилось несчастий и бед. Для защиты нужно завесить их плотной тканью, а маленькие — обернуть ею.

Кроме того, в этот день не стоит пользоваться острыми предметами, чтобы не накликать на себя и близких ссоры и агрессию. Ножи, вилы и оружие убирали и не брали в руки.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно смотреть в зеркало 27 марта

Приметы погоды гласили, что если вы услышите гром, то лето будет плодородным, если в этот день туман — то ненастным.

27 марта отмечаются Всемирный день театра, День войск национальной гвардии России и Час Земли. 31 год назад в Лондоне был открыт музей Шерлока Холмса.

В этот день родились виолончелист, дирижер Мстислав Ростропович, актеры Никита Джигурда, Алика Смехова, режиссер Квентин Тарантино, певицы Мэрайя Кэри и Полина Гагарина.

Именины отмечают Михаил, Ростислав.

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