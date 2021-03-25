Народный календарь. Почему нельзя ломать деревья 26 марта

Фото: Pexels

Эта пятница, 26 марта в народном календаре называлась Никифором, в честь патриарха Константинопольского Никифора. Православная церковь почитает его в лике святителей.

Считается, что в этот день нельзя рубить и ломать деревья, это грозило болезнями и несчастьями. Люди верили, что 26 марта живая родниковая вода имеет целительные свойства. Если выпить или окунуться в нее после восхода солнца, можно избавиться от болезней.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя ломать деревья 26 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день проснулся медведь, то пришла весна, если из березы много сока течет, то лето будет дождливым. Если с севера дует ветер, то весна будет холодной.

26 марта отмечается День больных эпилепсией.

84 года назад в Техасе установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю. 15 лет назад начала работу социальная сеть «Одноклассники».

В этот день родились французский автопромышленник Арман Пежо, музыканты Владимир Пресняков (старший) и Стивен Тайлер, писатель Патрик Зюскинд, актеры Алексей Булдаков и Кира Найтли.

Именины отмечают Кристина, Терентий, Григорий, Александр, Николай, Михаил.

Читайте также: Народный календарь. Что нужно сделать 25 марта, чтобы везло всю жизнь