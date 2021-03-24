Народный календарь. Что нужно сделать 25 марта, чтобы везло всю жизнь

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25 марта в народном календаре называли Феофановым днем, говорили: «Феофан — проломи наст». В этот день христиане чтили память преподобного Феофана Исповедника, преподобного Симеона Нового Богослова и cвятителя Григория Двоеслова.

В этот день люди искали гнезда ласточек и заглядывали в них, чтобы найти камушек. Считалось, что такой талисман принесет человеку везение и удачу на всю жизнь. При этом гнездо ломать ни в коем случае нельзя, это могло накликать болезнь и проблемы.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 25 марта, чтобы везло всю жизнь

Приметы погоды гласили: если лед по затонам не тает, а тонет — год будет тяжелым. Если много мышей появилось, то год будет неурожайным.

25 марта отмечается День работника культуры России. В этот день 1600 лет назад была основана Венеция. 24 года назад у берегов Эквадора обнаружили легендарный морской клад с золотом и серебром инков.

В этот день родились актрисы Симона Синьоре, Сара Джессика Паркер, Тамара Акулова и Ксения Раппопорт, композитор сэр Элтон Джон, знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Бурда.

Именины отмечают Дмитрий, Константин, Сергей, Григорий, Владимир, Александр, Иван.

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