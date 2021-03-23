Народный календарь. Как приманить деньги 24 марта

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В народном календаре 24 марта называли Антип-зубник, Софрон, Евфимий, Заря кукушка. Православные христиане в этот день почитают священномученика Антипа, архиепископа Новгородского Евфимия и святителя Софрония.

Славяне говорили, что в это время прилетают чибисы и зяблики, начинается движение сока в березе. Люди внимательно слушали кукушку, чтобы провести ритуал: услышав пение кукушки, нужно брякнуть деньгами, чтобы разбогатеть.

Этадата состоит из парных чисел, в этот день читались заговоры на отвращение мужа к сопернице, привязывают заговоренным дымом мужчину к женщине, лечат болезни желудка, печени и поджелудочной.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как приманить деньги 24 марта

Приметы погоды гласили, что если на пруду появились лебеди, то скоро потеплеет, если низко и молча летят журавли, погода испортится.

24 марта отмечаются День штурманской службы ВВС России и Международный день борьбы с депрессией.

139 лет назад Роберту Коху удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез

123 года назад был продан первый американский автомобиль. Модель «Уинтон», произведенную компанией Winton Motor Carriage Company, за 1000 долларов приобрел горный инженер Роберт Эллисон.

В этот день родились американский иллюзионист Гарри Гудини, певцы Клавдия Шульженко, Александр Буйнов, Александр Серов, актеры Андрей Мерзликин и Виктория Толстоганова.

Именины отмечают Георгий, Ефим, Василий, Иван.

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