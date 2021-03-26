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Еврокомиссия: Процесс запуска «Спутника V» в ЕС может занять много месяцев
Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Еврокомиссия: Процесс запуска «Спутника V» в ЕС может занять много месяцев

Никита Абрамов

Внешняя политика

Процесс запуска вакцины «Спутник V» в Евросоюзе (ЕС) после получения одобрения от регулятора займет около 10–12 месяцев, тогда как ЕС вакцины нужны на данный момент. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

— Мы обсуждали, сколько времени занимает налаживание процесса производства… Обычно с момента получения одобрения процесс налаживания производства может занимать от 18 месяцев до двух лет. Сейчас (по ускоренной процедуре) это происходит за шесть месяцев. Но весь процесс занимает год, — отметил еврокомиссар.

Он добавил, что процесс производства не начнется в 2021 году, однако вакцины нужны на данный момент.

По мнению Бретона, ЕС не нужна новая вакцина, так как стоит добиться поставки уже заказанных доз четырех типов вакцин в течение шести месяцев. По его словам, в мае или июне у Евросоюза будет пятый по счету препарат.

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ЕвросоюзВакцины«Спутник V»
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