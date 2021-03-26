Малышева перечислила продукты, мешающие сформировать иммунитет после вакцинации
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, какие продукты помешают сформировать иммунитет после вакцины от коронавируса. По ее словам, есть продукты, которые не дадут нормально вырабатываться антителам перед и после вакцинации.
За три дня до вакцинации и после нее не стоит пить алкоголь даже в малых дозах.
— После его употребления наши клетки не распознают вакцину и не дадут команду B-клеткам вырабатывать антитела, — отметила врач.
Если у человека есть аллергия, астма, атопический дерматит, то лучше не есть продукты, усиливающие аллергическую реакцию – сыры с плесенью, копчености, цитрусовые, шоколад, тогда иммунный ответ может быть избыточным.
Видео опубликовано на YouTube.
Читайте также: Врачи объяснили, какая еда ускорит формирование иммунитета против коронавируса