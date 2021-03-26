Школа по обмену хирургическими практиками открылась на базе центра Петровского в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Абрикосовский переулок, 2 Карта всех событий

Школа надлежащей хирургической практики, в которой врачи смогут делиться опытом и обучаться лучшим практикам, открылась на базе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Петровского. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

На церемонии открытия школы присутствовал глава Минобрнауки России Валерий Фальков. По его словам, новая площадка поспособствует обмену опытом между ведущими российскими и зарубежными исследователями и врачами.

— Мы планируем не только обучать коллег, но и сами учиться. Все это будем делать в рамках школ, — цитирует директора РНЦХ Константина Котенко ТАСС.

Он отметил, что школа будет моментально реагировать на интересы и запросы научно-академического сообщества.

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