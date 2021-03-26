«Какая их ждет судьба»: продюсер рассказал о несбывшихся планах Липницкого

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Незадолго до своей смерти бывший басист группы «Звуки Му» Александр Липницкий размышлял о создании музея русского рока. Об этом «Вечерней Москве» сообщил журналист и музыкальный продюсер Александр Кушнир.

По словам собеседника «ВМ», они должны были встретиться с Липницким в эти выходные, чтобы предметно обсудить создание музея русской рок-сцены с заинтересованными лицами.

— У меня самый крупный архив подпольной рок-прессы 70–80-х годов. У Александра на Николиной горе — огромные архивы, связанные с Курехиным, Цоем, «Звуками Му». Теперь не знаю, какая их ждет судьба, — сказал Кушнир.

Он уточнил, что несколько дней назад встретился с Липницким на презентации альбома в одном из московских заведений. В тот вечер они обратно поехали вместе на метро и договорились увидеться примерно через неделю, 27–28 марта.

— Нам обещали дать некое помещение (для музея — прим. «ВМ»), возможно, по линии Стаса Намина. На эту тему у людей, с которыми мы должны были увидеться, было несколько предложений. Речь, возможно, шла о новых постройках на территории Зеленого театра, — уточнил собеседник «ВМ».

Кушнир добавил, что без Липницкого пока ничего не планирует делать с архивами или созданием музея.

В свою очередь, близкий друг Александра, музыкант и панк-рокер Сергей Рыженко рассказал, что созванивался с ним три дня назад. Они спокойно пообщались, обсудили подготовку к концерту в апреле: «ОтЗвуки Му» и коллектив Рыженко «Футбол» должны были выступить на одной сцене.

— Как мы будем без него играть, я не знаю… —с сожалением отметил Сергей.

Напомним, Александр Липницкий погиб 25 марта, когда пытался пересечь Москву-реку на лыжах. Ему было 68 лет. По данным источника «ВМ», жена музыканта Инна сообщила полиции, что ее супруг около 17:00 ушел из дома прогуляться с собакой. Взяв ключи от машины, он уехал. После этого мужчина перестал выходить на связь.

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