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Музей декоративного искусства расскажет «100 историй»
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Музей декоративного искусства расскажет «100 историй»

Ольга Маркова

Культура

Всероссийский музей декоративного искусства представляет проект года «100 историй» — исследование, в котором экспонаты раскрываются с неожиданной стороны. Выставка подготовлена с участием людей разных профессий и открыта до 15 августа, сообщается на сайте музея.

В проекте приняли участие: Петр Авен, Андрей Бартенев, Александр Васильев, Ингеборга Дапкунайте, Алексей Иванов, Марина Лошак, Павел Лунгин, Миша Мост, Ирина Прохорова, Чулпан Хаматова, Илья Хржановский, Эвелина Хромченко, Николай Цискаридзе, Михаил Швыдкой и другие.

Основу выставки составляют предметы периода 1922–1991 годов из коллекции музея. Каждый участник не только выбрал интересный для него предмет коллекции, но и сопроводил его небольшим эссе. Тексты стали важной частью выставки наряду с произведениями искусства. Таким образом, музей получил еще и исследование о том, как разные аудитории рассказывают о советском времени в зависимости от того, сформировались ли они в нем или же имеют весьма отдаленное представление.

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