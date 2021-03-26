Схема движения транспорта изменится в центре Москвы из-за киносъемок

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, 2-й Красногвардейский проезд Карта всех событий

Схема движения транспорта изменится в центре столицы в связи с проведением киносъемок. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

С 22:00 28 марта до 05:00 29 марта перекроют движение во втором Красногвардейском проезде от дома 2 до дома 12, строение 6, а также от дома 10 до пересечения с первым Красногвардейским проездом. На этих участках ожидается кратковременное перекрытие в течение пяти минут. Кроме того, движение ограничат во втором Красногвардейском проезде в районе дома 22, строение 1 по первому Красногвардейскому проезду.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

В понедельник, 29 марта, с 18:00 до 22:00 кратковременно перекроют проезд по Подколокольному переулку от пересечения с Хитровским переулком до пересечения с улицей Солянкой, а также на участке Певческого переулка от дома 1/2, строение 1 по Певческому переулку до пересечения с Подколокольным переулком.

Водителей предупредили о том, что во вторник, 30 марта, с 03:00 до 06:00 перекроют проезд в первом Кадашевском переулке от пересечения с Кадашевской набережной до пересечения с третьим Кадашевским переулком, а также во втором Кадашевском переулке от пересечения с первым Кадашевским переулком до пересечения с улицей Большой Ордынкой.

Фото: Информационный центр транспортного комплекса Москвы

Кроме того, изменится движение на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе. Перекрытия и ограничения будут действовать на 85-м километре МКАД (внешняя сторона) от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе.

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