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Премьер Италии заявил, что «Спутник V» может появиться в ЕС во второй половине 2021 года
Фото: governo.it

Премьер Италии заявил, что «Спутник V» может появиться в ЕС во второй половине 2021 года

Никита Абрамов

Внешняя политика

Премьер-министр Италии Марио Драги предположил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может появиться в Евросоюзе во второй половине 2021 года. По его мнению, это произойдет после завершения экспертизы Европейского агентства лекарственных средств. (EMA). Об этом стало известно в пятницу, 26 марта.

— В EMA еще не был предоставлен формальный запрос, агентство проводит изучение. Предусматривается, что экспертиза (rolling review) будет готова в течение трех–четырех месяцев. Таким образом, вакцина будет доступна только во второй половине года, — рассказал премьер-министр Италии на пресс-конференции.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что «Спутник V» может производиться в количестве 55 миллионов доз, из которых 40 процентов будет создаваться в России, а 60 процентов — в других странах, пишет РИА Новости.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что процесс запуска на европейском рынке вакцины «Спутник V» после получения одобрения от регулятора может занять около 10–12 месяцев.

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ИталияВакцины«Спутник V»
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