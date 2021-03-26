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Владимир Путин назвал приоритеты развития в сфере информбезопасности
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин назвал приоритеты развития в сфере информбезопасности

Кирилл Николаев

Внешняя политика

России необходимо в приоритетном порядке развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организацией союзничества (ШОС), странами БРИКС и Содружеством независимых государств (СНГ). Об этом в пятницу, 26 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ.

Участники встречи рассмотрели проект основ государственной политики в сфере международной информационной безопасности. Путин подчеркнул, что с вышеперечисленными организациями в первую очередь необходимо развивать диалог, сообщает РИА Новости.

Также Путин призвал активизировать участие РФ в диалоге по информационной безопасности, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций.

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РоссиябезопасностьВладимир Путин
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