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«Могут переметнуться»: астролог рассказала о будущем Жигунова и Воржбит
Советский и российский актер кино и телевидения Сергей Жигунов / Фото: Пресс-служба НТВ

«Могут переметнуться»: астролог рассказала о будущем Жигунова и Воржбит

Никита Абрамов

Звезды

Поклонники актера Сергея Жигунова считают, что их кумир женился на журналистке Виктории Воржбит, хотя влюбленные эту информацию не подтвердили. Астролог Анастасия Широкова составила их парный нумерологический код и рассказала, какое будущее их ожидает.

Получившийся парный код смутил астролога, так как она не нашла там ничего про любовь. По ее словам, оба в этой паре свободолюбивые и яркие личности. Широкова отметила, что в случае отсутствия сильных чувств такой союз долго не проживет.

— Рано или поздно, если такие люди встретят кого-то с более любовными кодами, они могут переметнуться. И показатели обмана в парном коде я тоже нашла. Обман, интрига, какая-то непонятная, скользкая ситуация у них должна проиграться, — объяснила астролог.

В итоге Широкова заключила, что пара все-таки расстанется, однако без ссор и скандалов. По ее мнению, они останутся хорошими друзьями, пишет 5-tv.ru.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о тайной женитьбе Жигунова и Воржбит. Артист выложил в Instagram фотографию с кольцом на безымянном пальце.

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