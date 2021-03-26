«Могут переметнуться»: астролог рассказала о будущем Жигунова и Воржбит

Советский и российский актер кино и телевидения Сергей Жигунов / Фото: Пресс-служба НТВ

Поклонники актера Сергея Жигунова считают, что их кумир женился на журналистке Виктории Воржбит, хотя влюбленные эту информацию не подтвердили. Астролог Анастасия Широкова составила их парный нумерологический код и рассказала, какое будущее их ожидает.

Получившийся парный код смутил астролога, так как она не нашла там ничего про любовь. По ее словам, оба в этой паре свободолюбивые и яркие личности. Широкова отметила, что в случае отсутствия сильных чувств такой союз долго не проживет.

— Рано или поздно, если такие люди встретят кого-то с более любовными кодами, они могут переметнуться. И показатели обмана в парном коде я тоже нашла. Обман, интрига, какая-то непонятная, скользкая ситуация у них должна проиграться, — объяснила астролог.

В итоге Широкова заключила, что пара все-таки расстанется, однако без ссор и скандалов. По ее мнению, они останутся хорошими друзьями, пишет 5-tv.ru.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о тайной женитьбе Жигунова и Воржбит. Артист выложил в Instagram фотографию с кольцом на безымянном пальце.

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