«Ну и что?»: отец Фриске отреагировал на пополнение в семье Шепелева

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Отец певицы Жанны Фриске Владимир Фриске прокомментировал рождение сына у семьи телеведущего Дмитрия Шепелева. Он отреагировал на это событие не самым радостным образом.

— Мне это надо? Появился малыш у него — ну и что? — цитирует Владимира Фриске «СтарХит».

По его словам, Шепелев никогда не разрешит ему видеться с внуком.

— А была бы у него нормальная женщина, то сказала бы, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо. У нее свои дела. У него — свои. Он сделает все, чтобы мне было плохо. Я буду бороться за Платона, — добавил отец Жанны Фриске.

Напомним, Дмитрий Шепелев познакомился с архитектором Екатериной Тулуповой в 2016 году. Через два года пара начала жить вместе. У новоиспеченных родителей есть дети от первых браков. У Шепелева — сын Платон от брака с певицей Жанной Фриске, а у Тулуповой — дочка Лада.

В пятницу, 26 марта, стало известно, что у Шепелева и Тулуповой родился сын. Роды прошли в элитной московской клинике.

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