Утечку воды на трубопроводе под Новоспасским мостом локализовали

Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Новоспасский мост Карта всех событий

Специалисты локализовали утечку воды на трубопроводе холодного водоснабжения под Новоспасским мостом. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время вытекание воды прекращено. Специалисты не допустили отключения потребителей от водоснабжения.

Ранее специалисты локализовали утечку воды на теплосети на западе столицы.

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