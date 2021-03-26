Утечку воды на трубопроводе под Новоспасским мостом локализовали
Россия, Москва, Новоспасский мост Карта всех событий
Специалисты локализовали утечку воды на трубопроводе холодного водоснабжения под Новоспасским мостом. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
В настоящее время вытекание воды прекращено. Специалисты не допустили отключения потребителей от водоснабжения.
Ранее специалисты локализовали утечку воды на теплосети на западе столицы.
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