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Утечку воды на трубопроводе под Новоспасским мостом локализовали
Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Утечку воды на трубопроводе под Новоспасским мостом локализовали

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Новоспасский мост Карта всех событий

Специалисты локализовали утечку воды на трубопроводе холодного водоснабжения под Новоспасским мостом. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время вытекание воды прекращено. Специалисты не допустили отключения потребителей от водоснабжения.

Ранее специалисты локализовали утечку воды на теплосети на западе столицы.

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