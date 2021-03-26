Елена Ваенга возмутилась навязыванием стандартов красоты

Елена Ваенга отпраздновала день рождения на сцене.

Певица и автор песен Елена Ваенга возмутилась тому, что индустрия моды активно навязывает современные стандарты красоты. Этой теме она посвятила пост в соцсетях.

Звезда эстрады опубликовала в Instagram несколько фотографий, где запечатлена модель, которая дефилирует на подиуме во время модного показа. Ваенга акцентировала внимание на ногах девушки, которые отличаются чрезмерной худобой.

— Мне долго еще будут навязывать стандартный «вид» красоты....?? Они что едят?? Собственные слюни?, — возмутилась певица.

К слову, Ваенга никогда не стремилась соответствовать стандартам шоу-бизнеса. В свой день рождения, который исполнительница отметила в январе, она сообщила подписчикам, что имеет два недостатка — возраст и вес, указав две цифры: 44 и 88.

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