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Белоруссию отстранили от участия в Евровидении в 2021 году
Фото: eurovision.tv

Белоруссию отстранили от участия в Евровидении в 2021 году

Никита Абрамов

Общество

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили организаторы песенного конкурса.

Причиной данного решения стало несоответствие песни, выбранной страной, правилам конкурса.

— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе «Евровидение» в мае, — говорится на официальном сайте «Евровидения».

Ранее организаторы песенного конкурса предложили Белоруссии заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы 3Места», так как посчитали, что там присутствует политический подтекст.

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БелоруссияконкурсЕвровидение
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