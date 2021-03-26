Белоруссию отстранили от участия в Евровидении в 2021 году

Фото: eurovision.tv

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили организаторы песенного конкурса.

Причиной данного решения стало несоответствие песни, выбранной страной, правилам конкурса.

— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе «Евровидение» в мае, — говорится на официальном сайте «Евровидения».

Statement from the @EBU_HQ regarding Belarus and the Eurovision Song Contest 2021.https://t.co/qvmyjxqAq4 pic.twitter.com/2Au8HKb1Ad — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 26, 2021

Ранее организаторы песенного конкурса предложили Белоруссии заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы 3Места», так как посчитали, что там присутствует политический подтекст.

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