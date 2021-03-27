Юрист перечислил случаи передачи квартиры государству

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Квартира собственника может отойти государству в нескольких случаях. Об этом рассказал партнер юридической компании «Можно» Михаил Кучин.

Так, принудительно изъять жилье власти могут, если квартира была получена от муниципалитета незаконно, например, по фиктивным документам или вследствие совершения преступления.

Также потерять недвижимость можно и в связи с изъятием земельного участка, на котором находится строение и, если дом признали аварийным, и он подлежит сносу или реконструкции. Квартиры можно лишиться по решению суда, если это не единственное жилье, отметил юрист.

Кроме того, собственник может передать жилье государству добровольно, если он решил деприватизировать квартиру. Такой вариант возможен, если жилье было получено путем приватизации. Если его покупали, подарили или унаследовали, то деприватизация невозможна.

Существует возможность подарить жилье государству. Таким образом меценаты могут передавать государству квартиры, которые представляют историческую ценность, например, под музеи.

Право собственности на квартиру может перейти к властям после смерти собственника, если у него нет наследников и этот объект никем не будет востребован в течение полугода. Тогда жилое помещение переходит в территориальный фонд социального использования и может быть передано по договору социального найма, передает агентство «Прайм».

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