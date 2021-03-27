Синоптики сообщили о погоде в Москве 27 марта

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В субботу, 27 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов. В Подмосковье температура ожидается 3-8 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для людей с хорошим адаптационным потенциалом, не страдающих повышенной метеозависимостью, природная перестройка не становится негативным фактором и не вызывает неблагоприятных реакций. Для лиц с ослабленными или сниженными функциональными резервами организма изменения в природе становятся дополнительным фактором риска для организма. Весной резко обостряются сезонные болезни, что сказывается на самочувствии и реакции на погодные изменения. Самое главное в профилактике метеоневроза — лечение имеющихся недугов под контролем врача, постепенное увеличение двигательной активности, упражнения с элементами дыхательной гимнастики на воздухе, дозированная скандинавская ходьба, закаливающие методы в домашних условиях (контрастные водные процедуры, общие ванны с добавлением морской соли, различных трав).

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