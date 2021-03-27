Реставраторы столкнулись с «хронической болезнью» картины «Иван Грозный»

Фото: Evgeny Alekseev

Поврежденное полотно Ильи Репина «Иван Грозный» имеет плохую связь между грунтом и слоем краски, из-за чего реставраторам сложно работать с картиной. Об этом рассказала реставратор Александра Орловская.

По ее словам, проблема является «хронической болезнью» картины. В течение всего XX века полотно напитывалось большим количеством разных материалов, уточнила специалист.

— Мы проанализировали реставрационный архив, и нам нужно найти некий укрепляющий состав, который мог бы существовать бесконфликтно со всеми материалами, уже использованными на картине, и мог бы отвечать всем музейным требованиям и в то же время решать наши сегодняшние реставрационные задачи, — объяснила Орловская.

Картину повредили в мае 2018 года. Житель Воронежа прорвался в пустой зал Третьяковской галереи и ударил по застекленному полотну «Иван Грозный и сын его Иван» металлической стойкой ограждения. В результате инцидента холст картины был порван в трех местах на фигуре царевича. Кроме того, была повреждена авторская рама, пишет РИА Новости.

Читайте также: Картину Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре» купили на торгах за 13 миллионов евро