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Все меньше россиян планируют досрочно погашать ипотеку
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Все меньше россиян планируют досрочно погашать ипотеку

Анастасия Волоснова

Общество

Число россиян, которые не планируют досрочно погашать ипотечный кредит, увеличилось с 5 до 8 процентов в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса более одной тысячи жителей городов-миллионников России.

Большая часть россиян, не собирающихся погашать ипотеку досрочно, заявила, что не имеет такой финансовой возможности.

Еще 54 процента респондентов ставят перед собой цель уменьшить срок действия договора, а не сумму ежемесячного платежа. По данным опроса, закрыть кредит раньше срока планирует 41 процент опрошенных.

Уточняется, что в среднем ипотечный кредит берут на 15 лет, а выплачивают за семь лет, сообщает ТАСС со ссылкой на «Райффайзенбанк».

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