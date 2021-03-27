Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Квалифкомиссия нашла нарушения этики в действиях бывшего адвоката Ефремова
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Квалифкомиссия нашла нарушения этики в действиях бывшего адвоката Ефремова

Анастасия Волоснова

Происшествия

В работе бывшего адвоката осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина нашли нарушения этики и закона об адвокатуре. Об этом ТАСС сообщил источник в адвокатских кругах.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения квалификационной комиссии.

Уточняется, что Алешкин не присутствовал на рассмотрении из-за плохого самочувствия. Адвокат Алешкина Виолетта Волкова ходатайствовала об отложении дела, но присутствовать на рассмотрении также не смогла.

— У всех есть право на защиту, у меня его нет. В судах болезнь является основанием для отложения, но в моем случае — нет. Печально, — отметил Алешкин.

Он добавил, что в профессиональных кодекс нужно внести поправки, по которым рассмотрение жалоб на адвоката не будет идти в рамках уголовного процесса.

— В частности, в моем случае речь идет о том, что палата фактически ведет разбирательство в отношении меня не по доводам заявителя, а по собственной инициативе, — пояснил Алешкин.

Алешкин стал третьим адвокатом Ефремова, в отношении которого возбудили дисциплинарное дело. По мнению актера, адвокат нанес вред его репутации из-за высказываний перед прессой, пишет ТАСС.

Читайте также: Двух человек извлекли из-под завалов в результате взрыва газового баллона в ТиНАО

Михаил Ефремовадвокатнарушения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте