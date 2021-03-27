Квалифкомиссия нашла нарушения этики в действиях бывшего адвоката Ефремова

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

В работе бывшего адвоката осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина нашли нарушения этики и закона об адвокатуре. Об этом ТАСС сообщил источник в адвокатских кругах.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения квалификационной комиссии.

Уточняется, что Алешкин не присутствовал на рассмотрении из-за плохого самочувствия. Адвокат Алешкина Виолетта Волкова ходатайствовала об отложении дела, но присутствовать на рассмотрении также не смогла.

— У всех есть право на защиту, у меня его нет. В судах болезнь является основанием для отложения, но в моем случае — нет. Печально, — отметил Алешкин.

Он добавил, что в профессиональных кодекс нужно внести поправки, по которым рассмотрение жалоб на адвоката не будет идти в рамках уголовного процесса.

— В частности, в моем случае речь идет о том, что палата фактически ведет разбирательство в отношении меня не по доводам заявителя, а по собственной инициативе, — пояснил Алешкин.

Алешкин стал третьим адвокатом Ефремова, в отношении которого возбудили дисциплинарное дело. По мнению актера, адвокат нанес вред его репутации из-за высказываний перед прессой, пишет ТАСС.

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