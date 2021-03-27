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Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Фото: Администрация президента РФ

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Анастасия Волоснова

Общество

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах и отметил, что еврейские организации помогают сберегать традиции предков. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

По словам главы государства, еврейский праздник имеет историческую и духовную ценность. Путин уточнил, что праздник напоминает об освобождении еврейского народа и идеалах свободы и справедливости.

— Важно, что еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи, — говорится в сообщении.

Президент добавил, что поддержание международных гуманитарных связей является важной работой и заслуживает уважения.

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