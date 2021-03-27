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Более 126 миллионов случаев COVID-19 выявили в мире с начала пандемии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 126 миллионов случаев COVID-19 выявили в мире с начала пандемии

Анастасия Волоснова

Здоровье

С начала пандемии в мире зафиксировали 126 134 260 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса в субботу, 27 марта.

За последние 24 часа число умерших пациентов с коронавирусом в мире увеличилось до 2 767 546 человек. Полностью выздоровели более 100 миллионов человек.

США остаются лидером по количеству новых пациентов и по числу летальных исходов. С начала пандемии в стране выявили 30 159 966 инфицированных COVID-19 и 54 887 летальных исходов. От коронавируса вылечились более 22 миллионов человек.

Более десяти миллионов случаев коронавируса также зафиксировано в Индии и Бразилии, пишет Интерфакс.

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