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Инфекционист заявил об отсутствии штаммов COVID-19, вызывающих более тяжелое течение болезни
Фото: pixabay.com

Инфекционист заявил об отсутствии штаммов COVID-19, вызывающих более тяжелое течение болезни

Никита Абрамов

Общество

В мире на данный момент не найдены штаммы коронавируса, которые вызывают более тяжелое течение заболевания. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

— Пока таких принципиальных находок, которые бы показывали, что какие-то штаммы вызывают более тяжелое заболевание или по-другому проявляющиеся, еще нет, — рассказал Чуланов в эфире «Вести FM».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он надеется на положительные результаты массовой вакцинации в РФ.

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Минздравкоронавирусновый штамм
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