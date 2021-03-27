Еще 1551 новый случай COVID-19 выявили в Москве за минувшие сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве за последние сутки выявили 1551 нового пациента с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 27 марта.

Таким образом, за весь период пандемии в столице выявили 1 020 673 пациента с инфекцией.

На сегодняшний день в 85 субъектах страны выявлено 4 510 744 случая COVID-19. За все время выздоровело 4 130 498 человек. Число летальных исходов — 97 404.

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