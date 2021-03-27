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Работу банного комплекса в Щукине приостановили из-за нарушения мер против COVID-19
Фото: pixabay.com

Работу банного комплекса в Щукине приостановили из-за нарушения мер против COVID-19

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Авиационная улица, 17 Карта всех событий

В ресторане в Щукине приостановили работу банного комплекса на 14 суток за нарушение антикоронавирусных требований. Об этом рассказала пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Ресторанный комплекс расположен по адресу улица Авиационная, дом 17.

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки установили, что в помещениях банного комплекса не проводили мероприятия, направленные на профилактику коронавируса. Сотрудники комплекса не делали дезинфекцию помещений, не обеззараживали бассейн. Кроме того, у работников банного комплекса не измеряли температуру.

— Запас дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, отсутствует, расчет потребности в дезинфицирующем средстве не проведен, — уточнили в ведомстве.

По факту нарушений был составлен протокол о временном запрете деятельности на 14 суток, пишет агентство городских новостей «Москва».

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