Работу банного комплекса в Щукине приостановили из-за нарушения мер против COVID-19

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Россия, Москва, Авиационная улица, 17 Карта всех событий

— Запас дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, отсутствует, расчет потребности в дезинфицирующем средстве не проведен, — уточнили в ведомстве.

По факту нарушений был составлен протокол о временном запрете деятельности на 14 суток, пишет агентство городских новостей «Москва».

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