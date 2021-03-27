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Крыши нескольких исторических домов отремонтируют в столичном Пресненском районе
Фото: АГН Москва

Крыши нескольких исторических домов отремонтируют в столичном Пресненском районе

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Малая Бронная улица, 31/13 Карта всех событий

В рамках региональной программы капитального ремонта запланирована реконструкция крыш ряда исторических домов в Пресненском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта в субботу, 27 марта.

Работы будут проведены в том числе в доходном доме А. Д. Сидамона-Эристова по адресу Малая Бронная, 31/13. Он был построен в 1913 году по проекту архитектора Виктора Величкина в стиле неоклассицизма. Начиная с 1930-х годов квартиры здесь получали видные советские военачальники.

Крышу также отремонтируют в доходном доме купца Моисея Кочубея по адресу улица Красная Пресня, дом 36, строение 1. Его построили по проекту архитектора Осипа Шишковского в 1905 году. Здесь с 1913 по 1915 год жил Владимир Маяковский, сейчас в доме расположен музей «Квартира на Большой Пресне».

На улице Спиридоновка, дом 27/24, приведут в порядок крышу доходного дома П. А. Скопника, который построили в 1906 году по проекту архитектора Густава Гельриха. Это шестиэтажное здание в стиле позднего модерна, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

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