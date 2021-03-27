Сергей Собянин: В Москве началась реставрация электротеатра «Форум»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Садовая-Сухаревская улица, 14 Карта всех событий

В Москве начали реставрацию электротеатра «Форум» на Садовой-Сухаревской улице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Глава города отметил, что «Форум» был одним из трех первых кинотеатров в Москве. Мэр напомнил, что здание старого кинотеатра «Колизей» отреставрировали в 2018 году. Теперь на базе исторического объекта работает театр «Современник». В 2020 году в Москве на Арбатской площади отреставрировали кинотеатр «Художественный», который также появился в столице одним из первых.

Сергей Собянин заявил, что теперь в Москве начнут ремонт электротеатра «Форум», который сейчас находится в аварийном состоянии.

— На момент начала реставрации здание было в аварийном состоянии. Часть, где был зрительный зал, полностью утрачена. Вестибюль и фойе — без крыши. Относительно неплохо сохранился лишь главный фасад с элементами декора, — написал Сергей Собянин.

По его словам, реставрационные работы будут идти 3–4 года.

Мэр добавил, что новость о ремонте обрадует москвичей старшего поколения, потому что в советские годы «Форум» был популярным культурным центром.

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