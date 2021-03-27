Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Запуск второго спутника «Арктика-М» запланирован на 2023 год
Фото: pixabay.com

Запуск второго спутника «Арктика-М» запланирован на 2023 год

Елена Фролова

Общество

Российские военные разработчики собираются произвести запуск второго спутника «Арктика-М» в 2023 году. Такую информацию предоставил главный конструктор научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина Анатолий Крайнов.

По его словам, летные испытания гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» запланированы на 2024 год.

— В целом все испытания данной системы должны завершить к концу 2024 года, — подчеркнул Анатолий Крайнов.

Первый запуск спутника «Арктика-М» состоялся в феврале 2021 года с космодрома Байконур, отмечает портал New Inform. С помощью данных космических аппаратом можно будет в круглосуточном режиме вести мониторинг поверхности Земли, а также морей Северного Ледовитого океана.

Читайте также: Рогозин сообщил, что спутник «Арктика-М» вышел на расчетную орбиту

космосспутник«Арктика-М»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте