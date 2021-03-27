Запуск второго спутника «Арктика-М» запланирован на 2023 год

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Российские военные разработчики собираются произвести запуск второго спутника «Арктика-М» в 2023 году. Такую информацию предоставил главный конструктор научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина Анатолий Крайнов.

По его словам, летные испытания гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» запланированы на 2024 год.

— В целом все испытания данной системы должны завершить к концу 2024 года, — подчеркнул Анатолий Крайнов.

Первый запуск спутника «Арктика-М» состоялся в феврале 2021 года с космодрома Байконур, отмечает портал New Inform. С помощью данных космических аппаратом можно будет в круглосуточном режиме вести мониторинг поверхности Земли, а также морей Северного Ледовитого океана.

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