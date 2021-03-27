«Мосволонтер» объяснил, как в компаниях развивают социальную ответственность

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Специалисты ресурсного центра «Мосволонтер» проводят для столичных компаний образовательные программы по развитию корпоративной социальной ответственности. Об этом рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Волонтерский центр объясняет, как компании могут помочь добровольцам.

— Потенциальные участники добровольческого движения в фирмах и компаниях смогут прокачать свои профессиональные и личностные навыки, реализовать идеи и сделать общественно важное дело, — отметила Екатерина Драгунова.

Сотрудники ресурсного центра могут подготовить для компаний программу, по которой можно будет присоединиться к волонтерской деятельности. Уточняется, что в центре есть как программы продвинутого уровня, так и программы начального уровня.

Компаниям предлагают самые разные направления для добровольческой деятельности.

— Ресурсный центр может предоставить программы по нескольким ключевым направлениям добровольчества. Среди них волонтерские выезды в психоневрологические интернаты, дома престарелых, приюты для животных и другие специальные учреждения для организации досуга подопечных. Можно также собирать и отвозить вещи в дома престарелых или стать наставниками в детских домах, помогать приютам для животных найти четвероногим подопечным любящую семью, — объяснил директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский.

Один из популярных форматов волонтерства в современном мире — pro bono. В рамках такой помощи компании бесплатно оказывают услуги нуждающимся.

Уточняется, что в развитии корпоративной социальной ответственности участвуют также государственные организации и учреждения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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