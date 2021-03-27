Московские волонтеры собрали более 800 килограммов корма для бездомных животных

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Более 800 килограммов корма собрали участники акции «Накорми друга» для бездомных животных из приюта «Домашний». Сейчас в приюте живут более 700 собак и 100 кошек.

В акции приняли участие столичные школы, колледжи и учреждения творчества. Москвичи собрали для животных около 1,5 тысячи медицинских препаратов и более 300 игрушек.

— Развитие зооволонтерства является важной частью культуры добрых дел в столице, а отношение к бездомным животным — один из надежных показателей уровня гуманизма в обществе. Лучше всего научиться человечности и милосердию можно в стенах родной школы, поэтому акция «Накорми друга» стартовала именно в образовательных учреждениях города, — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, школьники могут заниматься волонтерством на перемене или даже во время уроков.

Акцию «Накорми друга» впервые провели в учебных заведениях Москвы. Она стала началом выездных проектов волонтеров в приютах для животных. Добровольцы могут покормить собак и кошек, а также поиграть с ними, помогая социализироваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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