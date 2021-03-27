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Московские волонтеры собрали более 800 килограммов корма для бездомных животных
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Московские волонтеры собрали более 800 килограммов корма для бездомных животных

Анастасия Волоснова

Город

Более 800 килограммов корма собрали участники акции «Накорми друга» для бездомных животных из приюта «Домашний». Сейчас в приюте живут более 700 собак и 100 кошек.

В акции приняли участие столичные школы, колледжи и учреждения творчества. Москвичи собрали для животных около 1,5 тысячи медицинских препаратов и более 300 игрушек.

— Развитие зооволонтерства является важной частью культуры добрых дел в столице, а отношение к бездомным животным — один из надежных показателей уровня гуманизма в обществе. Лучше всего научиться человечности и милосердию можно в стенах родной школы, поэтому акция «Накорми друга» стартовала именно в образовательных учреждениях города, — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

По ее словам, школьники могут заниматься волонтерством на перемене или даже во время уроков.

Акцию «Накорми друга» впервые провели в учебных заведениях Москвы. Она стала началом выездных проектов волонтеров в приютах для животных. Добровольцы могут покормить собак и кошек, а также поиграть с ними, помогая социализироваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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