Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Норвежском море
storm-1265246_960_720.jpg

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Норвежском море

Иван Юминов

В мире

В акватории Норвежского моря в 882 километрах к северо-западу от города Тромсе зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН в субботу, 27 марта.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 09:59 по московскому времени. Он находился в 128 километрах восточнее острова Ян-Майен в Норвегии. В организации, исходя из интенсивности события, оценили землетрясение как «очень сильное», отмечает Интерфакс.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Японии

землетрясениеНорвегияшторм на море
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте