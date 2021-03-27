Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Норвежском море

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В акватории Норвежского моря в 882 километрах к северо-западу от города Тромсе зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,7. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН в субботу, 27 марта.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в 09:59 по московскому времени. Он находился в 128 километрах восточнее острова Ян-Майен в Норвегии. В организации, исходя из интенсивности события, оценили землетрясение как «очень сильное», отмечает Интерфакс.

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