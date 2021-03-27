Сергей Собянин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских спортсменок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с «исторической победой» на чемпионате мира по фигурному катанию на коньках в Стокгольме. Сообщение главы города было опубликовано в его Instagram-аккаунте.

На чемпионате мира в женском одиночном катании Анна Щербакова завоевала золото, Елизавета Туктамышева — серебро, Александра Трусова — бронзу.

— Поздравляю наших фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с исторической победой! Сколько силы воли в этих хрупких девушках: выступать под таким давлением и не уступить заслуженную победу. Аплодисменты тренерам! — написал Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин также поздравил фигуристок с победой. Его сообщение было опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что впервые в истории весь пьедестал в женском фигурном катании заняли российские спортсменки. Глава государства отдельно отметил выступление Щербаковой, занявшей первое место.

— Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм, — заявил президент, чью цитату приводит Интерфакс.

Он пожелал фигуристкам благополучия, удачи и новых побед.

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