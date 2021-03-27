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Принцы Уильям и Гарри встретятся на открытии памятника принцессе Диане
Фото: Twitter / Elle Russia

Принцы Уильям и Гарри встретятся на открытии памятника принцессе Диане

Анастасия Волоснова

Звезды

Принцы Уильям и Гарри впервые после скандального интервью встретятся на открытии памятника своей матери — принцессы Дианы. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Церемонию проведут в Кенсингтонском дворце 1 июля, в день 60-летия Дианы. Принцесса погибла 31 августа 1997 года в Париже в результате автомобильной катастрофы.

Братья встретятся впервые с марта 2020 года. Отношения между принцами обострились после интервью Меган Маркл, жены принца Гарри. Во время общения с журналисткой Опрой Уинфри Маркл рассказала скандальные истории из жизни королевской семьи.

В частности, Маркл обвинила некоторых членов королевской семьи в расизме, так как они беспокоились, что ее ребенок родится темнокожим. Маркл также рассказала, что ее обижала супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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королевская семьяКейт Миддлтон и принц Уильямпринц Гарри
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