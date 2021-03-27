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«Открыла поганый рот»: Лещенко ответил на слова Собчак после скандала из-за COVID-19
Фото: Youtube / Юрий Костин

«Открыла поганый рот»: Лещенко ответил на слова Собчак после скандала из-за COVID-19

Виктория Родимкина

Звезды

Народный артист РСФСР Лев Лещенко ответил на высказывание телеведущей и журналистки Ксении Собчак о том, что артист на празднике у композитора Игоря Крутого стал разносчиком коронавируса.

— В тусовке шоубиза переполох: все позаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, — написала она в своем Telegram-канале.

Через год после скандального инцидента Лев Лещенко пояснил, чем ему обернулись такие слова от Собчак. Артист признался, что его персону стали обсуждать в негативном ключе, с некоторыми знакомыми у него даже испортились отношения.

— Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась, — сказал Лев Лещенко в беседе с порталом Sobesednik.ru.

По словам артиста, он заразился коронавирусом в Москве, а не привез инфекцию из Америки, как считают некоторые. Лещенко заявил, что Собчак сделала из него «козла отпущения», а этого, по мнению певца, он не заслужил.

Напомним, Льва Лещенко госпитализировали 24 марта 2020 года. Позже подтвердилось, что он заражен коронавирусом, который вызвал воспаление легких.

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Ксения СобчакЛев Лещенкокоронавирус
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