Доярка Брусникова оценила идею присвоить Тутберидзе звание Героя России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Оператор машинного доения, герой России Нина Брусникова поддержала идею присвоить тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе звание Героя России.

— А почему нет?! Если заслужила! Мне ведь присвоили звание Героя России не только за спасение животноводческого комплекса, но и за многолетний труд, за высокие достижения. Почему бы и Тутберидзе не дать Героя России, если ее фигуристы занимают такие высокие места. Она этого достойна. Благодаря ей Россия поднимается! — сказала Брусникова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Доярка добавила, что сама является поклонником фигурного катания и регулярно смотрит соревнования с участием российских спортсменов.

— Вчера наши девушки выступали [на чемпионате мира], сегодня — парни. Молодцы ребята! Отличные успехи показывают. А ведь такие молодые! — отметила Брусникова.

Ранее в интервью Sport24 футбольный агент Дмитрий Селюк после победы фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате мира предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России.

Справка «ВМ»

Нина Брусникова — оператор машинного доения племенного завода-колхоза в Вологодской области. 24 апреля 2006 года доярка заметила возгорание прошлогодней травы на территории животноводческого комплекса. Женщина вызвала пожарную бригаду и до ее прибытия принимала все возможные меры, чтобы огонь не распространился на сооружения племзавода. По словам пожарных, именно действия Брусниковой помогли предотвратить крупный пожар.

Указом президента РФ от 5 октября 2006 года «за проявленный героизм и самоотверженность при спасении от огня животноводческого комплекса и высокие достижения в труде» Брусниковой было присвоено звание Героя России.

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