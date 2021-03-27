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Доярка Брусникова оценила идею присвоить Тутберидзе звание Героя России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Доярка Брусникова оценила идею присвоить Тутберидзе звание Героя России

Валерий Ливак

Общество

Оператор машинного доения, герой России Нина Брусникова поддержала идею присвоить тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе звание Героя России.

— А почему нет?! Если заслужила! Мне ведь присвоили звание Героя России не только за спасение животноводческого комплекса, но и за многолетний труд, за высокие достижения. Почему бы и Тутберидзе не дать Героя России, если ее фигуристы занимают такие высокие места. Она этого достойна. Благодаря ей Россия поднимается! — сказала Брусникова в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Доярка добавила, что сама является поклонником фигурного катания и регулярно смотрит соревнования с участием российских спортсменов.

— Вчера наши девушки выступали [на чемпионате мира], сегодня — парни. Молодцы ребята! Отличные успехи показывают. А ведь такие молодые! — отметила Брусникова.

Ранее в интервью Sport24 футбольный агент Дмитрий Селюк после победы фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате мира предложил присвоить Тутберидзе звание Героя России.

Справка «ВМ»

Нина Брусникова — оператор машинного доения племенного завода-колхоза в Вологодской области. 24 апреля 2006 года доярка заметила возгорание прошлогодней травы на территории животноводческого комплекса. Женщина вызвала пожарную бригаду и до ее прибытия принимала все возможные меры, чтобы огонь не распространился на сооружения племзавода. По словам пожарных, именно действия Брусниковой помогли предотвратить крупный пожар.

Указом президента РФ от 5 октября 2006 года «за проявленный героизм и самоотверженность при спасении от огня животноводческого комплекса и высокие достижения в труде» Брусниковой было присвоено звание Героя России.

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Герой Россиифигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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