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«Они боролись»: Костомаров оценил выступления российских фигуристок на чемпионате мира
Фото: instagram.com/romankostomarovkrs

«Они боролись»: Костомаров оценил выступления российских фигуристок на чемпионате мира

Виктория Родимкина

Спорт

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров оценил выступления российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме.

Ранее стало известно, что фигуристки из России впервые в истории заняли все призовые места в женском одиночном катании на чемпионате мира. На первом месте оказалась Анна Щербакова, серебро присудили Елизавете Туктамышевой, бронзовая медаль досталась Александре Трусовой.

Роман Костомаров отметил, что российские спортсменки в очередной раз доказали свое превосходство всему миру.

— Они боролись. По достоинству каждая заняла свое место. Да, не были в этот раз идеально чистыми прокаты. Все равно они были лучшими. На сегодняшний день они лучшие в мире. Только поздравления и слова: браво, браво, браво, — заявил фигурист.

Кроме того, он выразил восхищение достижениям спортивных пар на чемпионате мира, которые взяли пять наград из шести, сообщает Пятый канал.

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