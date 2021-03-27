Назван топ-9 признаков, выдающих намерение мужчины жениться

Кадр из фильма «Обещать — не значит жениться»

Женщины часто не могут понять намерения своих избранников, считая мужчин непроницаемыми. Психологи рассказали, какие признаки могут указывать на то, что мужчина планирует жениться на девушке.

Так, таким признаком может быть интерес мужчины к новым вещам и встречам. Например, когда он решил пойти с девушкой за покупками или на встречу с подругами, может означать, что он хочет как можно больше времени проводить с возлюбленной.

Кроме того, решивший жениться мужчина может писать и звонить без всякого повода. Это указывает на нехватку общения с девушкой, к которой он неравнодушен.

При этом мужчина, который решил связать свою жизнь с возлюбленной, часто прикасается к ней, следит за ней взглядом.

Мужчины могут начать лучше одеваться, так как их цель — привлечь внимание избранницы, а также они могут начать критиковать других мужчин, чтобы избавиться от конкурентов.

Также влюбленные мужчины могут начать рассказывать личные истории из детства, обсуждать проблемы в семье и доверять свои тайны. Часто мужской интерес проявляется в стремлении уберечь девушку от беды.

Еще одним признаком психологи назвали интерес мужчины к коллегам мужского пола или знакомым девушки. Таким образом мужчина пытается выяснить, если ли у нее возлюбленный. Также мужчина, который намерен строить серьезные отношения, будет рад познакомить девушку со своими друзьями, сообщает Soulpost.ru.

Читайте также: «Ну и что?»: отец Фриске отреагировал на пополнение в семье Шепелева