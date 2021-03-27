Центр «Вектор»: Мутации коронавируса не затрагивают иммунный ответ «ЭпиВакКороны»

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Центр «Вектор» следит за ситуацией с мутациями коронавируса, новые штаммы не влияют на иммунный ответ, формируемый вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков в субботу, 27 марта.

По его словам, преимущество пептидной вакцины в том, что она безвредна, устойчива к мутациям и пригодна к многократной ревакцинации.

— Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем — это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины, — отметил Александр Рыжиков в эфире телеканала «Россия 24».

Специалист добавил, что весной 2020 года, во время разработки вакцины, ученые центра «Вектор» работали до 15 часов в сутки.

Ранее Роспотребнадзор разъяснил принцип действия «ЭпиВакКороны».

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