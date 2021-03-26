Роспотребнадзор разъяснил принцип действия «ЭпиВакКороны»

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» формирует три линии иммунной защиты. Об этом в пятницу, 26 марта, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как поясняет ведомство, первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. Антитела, связавшиеся с данным районом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором.

Вторую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид слияния. Они связываются с белком S и препятствуют слиянию вирусной оболочки с клеточной мембраной, блокируя проникновение вируса в клетку.

Если возбудителю COVID-19 все же удалось проникнуть в клетку, подключается третья линия защиты. Под влиянием антител, распознающих вирусные белки на поверхности зараженной клетки, происходит активация многих клеток иммунной системы: макрофагов, нейтрофилов, натуральных киллеров (НK-клеток), происходит и активация белков системы комплемента.

Кроме гуморального (антительного) иммунного ответа, вакцина индуцирует и Т-клеточный ответ. Гибель инфицированных клеток не дает вирусу распространяться дальше и заражать здоровые клетки, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона».

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