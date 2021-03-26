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Ученые рассказали о новом витамине для борьбы с COVID-19
Фото: pixabay.com

Ученые рассказали о новом витамине для борьбы с COVID-19

Илья Ашуров

Здоровье

Малоизвестный витамин К2 может уберечь от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом написали иностранные ученые.

В период пандемии большую популярность приобрел витамин D. Специалисты рекомендовали принимать этот витамин для укрепления иммунитета. В недавнем исследовании, проведенном учеными, выяснилось, что у пациентов с тяжелой формой коронавируса наблюдается дефицит витамина К2. Эксперты рекомендуют употреблять оба витамина: совместный прием витаминов D и К2 снизит риск инфицирования COVID-19, отмечает Natural Products Insider.

Также известно, что витамин К2 позволит избежать сердечно-сосудистых заболеваний и поможет сохранить прочность костей, пишет Postimees.

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